فيرجيل فان دايك يسخر من رونالدو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سخر النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، من البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الأغيطالي، وذلك خلال حفل جائزة الكرة الذهبية “البالون دور”، الذي نظمته مجلة “فرانس فوتبول”.

النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، توج خلال الحفل بجائزة الكرة الذهبية “البالون دور” للمرة السادسة في تاريخه.

فان دايك أفضل مدافع في العالم، والذي جاء في المركز الثاني علق على تتويج ميسي قائلا: ميسي فاز بـ6 كرات ذهبية، أرفع قبعتي له.. لقد حظيت بموسم رائع، ولكن بعض الأحيان تواجه لاعبين غير طبيعيين، مثل ميسي.

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فان دايك سخر من عدم حضور كريستيانو رونالدو حفل الكرة الذهبية، بعدما سأله أحد الصحفيين حول غياب رونالدو، وقال له هل تخلصت من أحد المنافسين؟ فرد الدولي الهولندي قائلا: “هل كان رونالدو منافسا حقا؟”.

كريستيانو المتوج في الموسم الماضي مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، ولقب كأس السوبر عن حفل جائزة الكرة الذهبية، كان قد غاب عن الحفل لحضور حفل جائزة افضل لاعب بالدوري الإيطالي الذي أقيم في مدينة ميلانو.

ميسي صاحب الـ 32 عاما، انفرد بالرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع غريمه السابق في ريال مدريد الإسباني نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي، كريستيانو رونالدو، وأضاف جائزة جديدة إلى جوائز 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، جامعا في العام نفسه بين الكرة الذهبية وجائزة “فيفا” لأفضل لاعب في العالم.

وحل في المركز الثاني الهولندي فان دايك مدافع فريق ليفربول، ورونالدو ثالثا، والسنغالي ساديو ماني رابعا والمصري محمد صلاح خامسا والحارس البرازيلي أليسون بيكر الذي كوفئ بجائزة “ليف ياشين” لأفضل حارس هذا العام في المركز السابع.