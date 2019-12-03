رد فعل نجل ليونيل ميسي لحظة الإعلان عن جائزة أفضل لاعب.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وسط مهاجم فريق برشلونة الإسباني، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2019، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في باريس مساء الاثنين.
قائد منتخب التانجو توج بالكرة الذهبية المعروفة بـ”بالون دور” للمرة السادسة في تاريخه، متفوقا على الهولندي فيرجل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، الذي حل ثانيا.
نجلا ليونيل ميسي، تياجو وماتيو، وأيضا زوجته أنتونيلا روكوزو، حرصوا على حضور الحفل، الذي أقيم على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.
ماتيو، نجل ميسي الأصغر، ظهر عليه رد فعله عقب الإعلان عن اسم والده بالفوز بالكرة الذهبية، حيث أظهر سعادة كبيرة التقطتها عدسات المصورين.
يشار إلى ان النجم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي حصد المركز الثاني، وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثالث.. وحصد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول المركز الخامس، ورياض محرز المركز العاشر، بينما جاء النجم السنغالي ساديو ماني في المركز الرابع.
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