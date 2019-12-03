يوفنتوس يسعى لخطف موهبة بريشيا قبل باريس والإنتر

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

يسعى فريق يوفنتوس الإيطالي لتدعيم وسط الميدان خلال الفترة المقبلة أو بداية من الموسم الجديد، حيث أن لدى إدارة العجوز رغبة بضم بيرلو الصغير من بريشيا، حتى تكون صفقة مستقبلية على مدى طويل لكبير الكالتشيو.

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ووفقا لعدة تقارير، فإن إدارة يريشيا وضعت برئاسة سيلينو ٥٠ مليون يورو نظير الاستغناء عن "ساندرو تونالي"، بحيث أن لدى فريق باريس سان جيرمان النية لتقديم ب٤٠ مليون يورو و١٠ أخرين كمكافأة للاعب وهو عرض لاقى قبول بريشيا، إلا أن البيانكونيري سوف يصارع بقوة للنهاية.

من ناحية أخرى، قد تعوق طموحات سيلينو ببقاء اللاعب رغبات باريس وإنتر ويوفنتوس وحتى باريس سان جيرمان، بحيث أنه ينوي التضحية بأموال طائلة يقدمها للاعب من أجل استمراره، حتى أن لديه تصريح سابق بأن اللاعب بتلك المرحلة محتمل ألا يكون له دور مع الفرق الكبرى لذا نفضل بقائه.

الجدير بالذكر أن من يتصارع على ساندرو تونالي كلا من، مانشستر يونايتد _ يوفنتوس_ باريس سان جيرمان_ إنتر ميلان.