شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي x بني سويف: المايسترو يقص شريط الأهداف والأحمر يتفوق دائمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل فريق نادي بني سويف، ضيفًا على نظيره الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، بملعب القاهرة الدولي، في إطار منافسات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر في موسمها الجاري 2019-2020.

الفريقان سبق وأن تقابلا في 5 مناسبات كروية قبل لقاء الليلة، 4 منها بمنافسات الدوري وواحدة بالكأس، ونجح الأهلي في الفوز في المرات الخمسة.

المواجهة التاريخية الأولى كانت بمنافسات الدوري المصري الممتاز 1963-1964، وبالتحديد في الجولة الخامسة ونجح يومها الفريق الأحمر في تحقيق فوز عريض هو الأكبر في تاريخ مواجهاته أمام ممثل الصعيد بنتيجة 6/2.

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واستطاع المايسترو الراحل صالح سليم من قص شريط سداسية الأهلي في هذا اللقاء وتسجيل أول أهداف المارد الأحمر في شباك بني سويف، حيث أحرز هدفين من ركلتي جزاء مع الدقيقتين 17 و 88 من عمر تلك المواجهة.

وعاد صالح سليم في لقاء الدور الثاني للموسم ذاته، لتسجيل هدف انتصار الأهلي وحسم نقاط المباراة لصالح فريقه بتسجيل هدف المباراة الوحيد.

وفي مباراتي الدوري موسم 1974-1975، حقق الأهلي الفوز في لقاء القاهرة بهدف دون رد لنجمه أحمد عبدالباقي، في حين تكفل مصطفى عبده المُلقب بـ«المجري» من تسجيل هدفي انتصار أبناء التتش في مباراة الدور الثاني.

الرابع عشر من فبراير لعام 1998 كان موعد اللقاء الأخير بين الطرفين، وذلك بمنافسات الدور الثاني لكأس مصر موسم 1997-1998، ونجح الأهلي يومها في الفوز برباعية حملت توقيع كل من أحمد عبدالمنعم كشري ومشير حنفي وعلي ماهر (هدفين).