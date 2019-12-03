شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعباً في قائمة الشرقية لمواجهة الزمالك غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مصطفى فاروق «مزيكا»، المدير الفني لنادي الشرقية، عن قائمة الفريق لمواجهة نادي الزمالك، غداً الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة. وضمت القائمة 21 لاعباً هم: Advertisements في حراسة المرمى محمد عبدالمنعم «مشمش» وإسلام أحمد. وخط الدفاع: محمود صلاح وحسن ماريو وعبدالله الشناف وسيد مدبولي ومحمد صالح وأحمد صقر وأحمد السيسي. وخط الوسط: فرج كمال وحامد فيصل وحمدي مسلم وعمر فتحي، محمود عبدالواحد وعلي الجنايني ومحمد محمود «تريكة» ومحمد خيري وأحمد عبدالغني «غنوة» ومحمود أنيس.

وفي خط الهجوم: حسن ربيع وياسر إبراهيم.

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا اليوم الثلاثاء؛ بفندق توليب بالقاهرة، استعدادًا للمباراة، والمقرر لها في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 21 لاعباً في قائمة الشرقية لمواجهة الزمالك غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.