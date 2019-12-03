شكرا لقرائتكم خبر عن الحسن فراج.. ثاني العالم في رفع الأثقال للمكفوفين في انتظار التكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تألق في بطولة العالم للمكفوفين في 22 نوفمبر الماضي، ليحصد المركز الثاني على مستوى العالم، في بطولة شارك فيها 10 دول، كما حصل على أحسن لاعب في أفريقيا، ليكتب اسمه في كتاب أساطير الرياضة المصرية، وبحروف من ذهب.

حكاية البطل المصري الحسن فراج الجعفري، والذي يعمل مدير مكتب السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، بدأت في عام 2011، التحق بالكلية الحربية، وبعد أقل من عام، وأثناء دراسته، أصيب في عينه اليسرى أثناء ثورة 25 يناير، ليترك الكلية الحربية، ويتم تعيينه موظفاً في ديوان عام محافظة بني سويف، باعتباره مصاب في أحداث الثورة، وينطلق بعدها البطل العالمي إلى الرياضة، ويحصد البطولات، فحصل على المركز الثاني على الجمهورية في لعبة الملاكمة، وبعدها قرر أن يتجه إلى ألعاب القوى، ليحصل 5 مرات على بطولة الجمهورية في سباق ١٠٠ متر، وسافر مع المنتخب المصري إلى تونس في بطولة العرب وأفريقيا وحصل على المركز الثالث.

الحسن فراج الجعفري

وبعدها عاد البطل المصري ليتفرغ تمامًا للعبة رفع الأثقال، وحصل على بطولة الجمهورية مرتين، وانضم لمنتخب مصر، وتدرب لـ٤ شهور في المعسكر الأوليمبي بالمعادي، وشارك في بطولة العالم للمكفوفين، ليحصل على المركز الثاني عالمياً والأول أفريقيا وأحسن لاعب في أفريقيا.

الحسن فراج الجعفري، اسم لا يعرفه الكثيرون في الوسط الرياضي، رغم أنه يعد نموذجًا للإصرار والعزيمة، وبطلاً في الملاكمة وألعاب القوى لمتحدي الإعاقة على المستوى الأفريقي والعربي والمحلي، ثم بطلاً في رفع الأثقال على المستوى العالمي.

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الحسن فراج الجعفري

وقال الحسن فراج الجعفري، إنه ولد في محافظة أسوان عام 1992، وانتقل مع أسرته للإقامة في محافظة بني سويف، بسبب ظروف عمل والده.

وأضاف: «أحببت ممارسة الرياضة منذ نعومة أظافري، فكنت بطلًا للجمهورية في لعبة الملاكمة، التي ساعدتني للتقدم للالتحاق بالكلية الحربية في عام 2011، بعد نهايته دراستي المرحلة الثانوية الأزهرية، وكان حلمي أن أصبح ضابط بالقوات المسلحة، للدفاع عن وطني، وبالفعل تقدمت لاختبارات الكلية الحربية وقبلت بها، لكن لم التحق بها بسبب الإصابة بعد إعلان النتيجة».

وقال فراج إنه عقب أحداث ثورة 25 يناير، وما تبع ذلك من فوضى، قرر أن يؤدي واجبه كرجل منضم حديثا للكلية الحربية، ونزل لحماية ممتلكات الدولة من النهب والسلب، فوقف مع زملائه في اللجان الشعبية، وأثناء وقوفه بأحد اللجان الشعبية التي كانت مخصصة لحماية مقر إدارة المرور بمدينة شرق النيل ببني سويف، أصيب بطلق خرطوش في عينه، لتتحطم جميع أحلامه في استكمال دراسته بالكلية الحربية.

الحسن فراج الجعفري

وتابع: «بعد الإصابة لم أفقد الأمل، وقررت ممارسة حياتي العادية، وعدت لممارسة الرياضة لتكون متنفس آخر لي لتحقيق أحلامي، وبعد عودتي للرياضة، تسلمت خطاب التعيين بمجلس مدينة بني سويف في عام 2013، لأني أحد مصابي الثورة، ولعبت لنادي الزهور لمتحدي الإعاقة ببني سويف، ومارست لعبة ألعاب القوى».

وواصل: «مارست لعبة الجري لمسافات 100 و200 متر، وشاركت في بطولة الجمهورية لألعاب القوى لمتحدي الإعاقة في يناير 2014، وحصلت على المركز الأول في 100 متر برقم 11.60، لأشارك مع منتخب مصر لألعاب القوى، وشاركت في بطولة كأس مصر بالإسكندرية، في يونيو 2014، إذ حققت المركز الأول في الجري مسافة 100 متر، والمركز الأول أيضًا في الوثب الطويل برقم 5.82. وشاركت مع منتخب ألعاب القوى في معسكر المنتخب بدار المدرعات بمدينة نصر استعدادًا لبطولة أفريقيا، وبطولة العرب بتونس».

وقال البطل «الجعفري»، إنه لم يترك هذه الفرصة، فضاعف من التدريبات، ليحقق مركز متقدم بالبطولة، وبالفعل حصل على المركز الثالث واليمدالية البرونزية في الوثب الطويل أفريقيًا وعربيًا، وذلك في نهاية 2014.

وأردف: «عدت من البطولة لأتدرب على لعبة رفع الأثقال، وانضممت لمنتخب رفع الأثقال، ودخلت بطولة العالم للمكفوفين التي تشارك بها مصر لثاني مرة في تاريخها، لأحقق المركز الثاني عالميًا بمشاركة 10 دول على مستوى العالم في البطولة التي أقيمت على أرض مصر، كما حصلت على لقب أحسن لاعب في أفريقيا».

ويقول «الجعفري»: «بالرغم من كم هذه البطولات، إلا أن وزارة الشباب والرياضة أو حتى مديرية الشباب والرياضة، لم تقم بتكريمي، أو الحصول التقدير المادي».