شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة «رونالدو» تفتح النار على «فان دايك»: «نشفق عليك.. الهزيمة أمامه قاسية؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فتحت شقيقة النجم البرتغالي لنادي يوفنتوس كريستيانو رونالدو، كاتيا أفيرو، النار على مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك، الذي سخر من شقيقها، أمس، خلال حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لمجلة «فرانس فوتبول».

وكان «فان دايك» قد رد على سؤال حول عدم حضور «رونالدو» للحفل ما يعني تخلصه من أحد منافسيه على الجائزة، ليرد الهولندي: «وهل حقًا كان منافسًا لي؟».

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وردت «كاتيا» في رسالة مطولة لـ«فان دايك» نشرتها على حسابها على «إنستجرام» قائلة: «أعتقد أن هناك ناس تعيش محبطة وغير واقعية، من المعروف جيدًا أن رونالدو لن يفوز بجائزة الليلة، رغم فوزه ببطولات جماعية مهمة، ولكن هذا حديث آخر، سنرى إلى أين ستصل حقيقة كرة القدم. الآن، عزيزي فيرجيل أين ستذهب، كريستيانو ذهب وأتى آلاف المرات، أترى عزيزي فيرجيل أن كريستيانو رونالدو كان بطل الثلاثية في الدولة التي تلعب فيها منذ سنوات ولازلت لا تستطيع الفوز بالبطولة، كان رونالدو حتى أفضل لاعب والهداف في البلد التي تلعب فيها فيرجيل، وبالمناسبة كان أصغر منك في السن».

وأضاف: «حسنًا، عزيزي فيرجيل، كريستيانو رونالدو ذهب إلى أماكن أخرى وأصبح أعظم لاعب في تاريخ ريـال مدريد، لأقل لك شيئًا فيرجيل، ربما لذلك، لأن هذا الفريق مع هذا الشخص كريستيانو هزموك في نهائي دوري الأبطال».

وتابعت: «من تلك (الكرة الذهبية)، رونالدو لديه 5 يا فيرجيل، وهذا الرفيق رونالدو وزملائه حطموا فرقتك في النهائي، هل كان هذا صعبًا يا فيرجيل، لدينا شفقة، ويا عزيزي فيرجيل، في أحد أكثر مواسمك إنجازًا في مسيرتك أحرز رونالدو بطولات أكثر منك أيضًا، رائع، أليس كذلك؟».

واختتمت شقيقة النجم البرتغالي: «الآن، فيرجيل، فز بالألقاب المهمة ثم نتحدث، عندما يكون لديك عدد كبير منهم، تلك البطولات المهمة الحقيقية، ربما يمكنك الجلوس على الطاولة مع كريستيانو. بالنسبة لي، كريستيانو أنت أفضل لاعب في العالم وستظل كذلك دائمًا».