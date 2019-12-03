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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، موعد المباراة المؤجلة بين باريس سان جيرمان وموناكو.
وكان من المقرر إقامة المباراة، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي ولكن تم تأجيلها، بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة جبال الألب - ماريتيمز.
ووفقًا لحساب الرسمي للدوري الفرنسي على موقع "تويتر"، فإن المباراة ستقام يوم الأربعاء 15 يناير/ كانون ثان المقبل.
يذكر أن سان جيرمان يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، متفوقًا على مارسيليا صاحب المركز الثاني بـ5 نقاط، بينما يحتل موناكو المركز الـ14 برصيد 18 نقطة فقط.
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