جوارديولا يكشف عن حقيقة شراء الصفقات خلال يناير المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

لا يخطط بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات في يناير/ كانون الثاني المقبل، لكنه قال إنه يجب على النادي تجديد التشكيلة في نهاية الموسم الجاري.



ولم يضم سيتي بديلا للمدافع فينسنت كومباني في نهاية الموسم وفقد إيمريك لابورت بسبب الإصابة ليتوفر فقط أمام جوارديولا من اللاعبين الكبار في مركز قلب الدفاع الثنائي جون ستونز ونيكولاس أوتامنيدي.

وذكرت تقارير أن سيتي يرغب في ضم كاجلار سويونكو مدافع ليستر سيتي لكن جوارديولا أكد أنه سيواصل الثقة في البرازيلي فرناندينيو لاعب الوسط البالغ عمره 34 عاما الذي يشغل مؤخرا مركز قلب الدفاع.

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وقال جوارديولا للصحفيين: "لا أريد أي لاعب في يناير. لم نتمكن من التعاقد مع قلب دفاع (في الصيف). نيكولاس (أوتامندي) استمر وقررنا أن يشغل فرناندينيو هذا المركز وذلك كل شيء".

وأكد جوارديولا أنه سيقيم موقف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم بينما أكد الإسباني ديفيد سيلفا لاعب الوسط أنه سيرحل. وينتهي أيضا عقد فرناندينيو في يونيو/ حزيران المقبل.

وأضاف: "ستكون هناك حاجة للتجديد. أكد ديفيد رحيله. فرناندينيو لا يعرف لكن من الطبيعي عندما يبلغ اللاعب مثل هذا العمر والمرحلة في مسيرته فإننا سنبحث عن بديل (إذا رحل عن صفوفنا)".

ويحتل سيتي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 11 نقطة خلف ليفربول المتصدر.