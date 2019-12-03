شكرا لقرائتكم الأهلي ضد بني سويف .. الأحمر يبحث فك عقدة كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف النادى الأهلى فريق بنى سويف مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولي، في المواجهة التي تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر ، حيث يدخل الأهلي اختباراً محلياً جديداً . ويرغب النادي الأهلي في مصالحة جماهيره وتعويض الخسارة الإفريقية المفاجئة أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء الجمعة الماضي بملعب رادس، والتي حسمها النجم لصالحه بهدف نظيف تضم قائمة بنى سويف لمباراة الاهلى الثلاثى كريم محفوظ ( حارس المرمى رقم 1 ) علي وزة ( لاعب خط الوسط رقم 8 ) كريم أشرف ( مهاجم رقم 9 ) وسبق لهم ارتداء الفانلة الحمراء فى صفوف الناشئين تحت 21 عاماً Advertisements وعلى الجانب الآخر يرفض فريق بنى سويف بقيادة مديره الفني حسن موسى الاستسلام في مواجهة الأهلي، حيث يسعى الفريق لتحقيق المفاجأة بإقصاء بطل الدوري الموسم الماضي. ويملك فريق بنى سويف في جعبته ببطولة دوري الممتاز ب 13 نقطة جمعهم من 6 مباريات بعد فوزه في 3 مباريات وتعادل في مباراة وخسر أخرى، ولازال لديه مباراة مؤجلة، وينافس بنى سويف على بطاقة الصعود في مجموعة الصعيد، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثاني خلف البنك الأهلي المتصدر

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