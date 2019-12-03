شكرا لقرائتكم بني سويف طوق النجاة لجيرالدو في الأهلي بعد توقيع صك الرحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الأنجولي جيرالدو جناح النادي الأهلي قائمة فريقه التي تواجه بنى سويف مساء اليوم الثلاثاء، والتي تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر والمقرر اقامتها على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وجاء دخول جيرالدو رغم عدم قناعة رينيه فايلر المدير الفني للفريق بإمكانياته، الا أنها ستكون أخر فرصة للدولي الأنجولي قبل توقيع صك رحيله حال الدفع به في مواجهة الليلة.

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أبلغ فايلر ادارة ناديه بموافقته علي رحيل جيرالدو نظرا لعدم الحاجه لخدماته، ويرغب فايلر في التعاقد مع مهاجم اجنبي بدلا من جيرالدو ويعد النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري هو الأقرب حتي هذه اللحظة، خاصة وان ترشيحه جاء من فايلر نفسه.