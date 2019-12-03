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جدة - عمرو شويل يلا شوت لايف مشاهدة مباراة الاهلي كورة جول بث مباشر مباراة الاهلي ضد بني سويف في كاس مصر

يواجه النادي الأهلي فريق بني سويف في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ويرغب الأهلي في استغلال صحوته الكبيرة مع مدربه فايلر في تحقيق الانتصار والتواجد في الدور المقبل من البطولة.

يلا شوت لايف مشاهدة مباراة الاهلي كورة جول بث مباشر مباراة الاهلي ضد بني سويف في كاس مصر

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويقدم الفريق الأحمر مع فايلر مستوي فني رائع للغاية لم تراه الجماهير منذ فترة كبيرة.

وحقق الأهلي الفوز في أكثر من مباراة بأربعة أهداف، بل أضاع أكثر من ذلك، حيث أصبح يجيد حسم المباريات بشكل كبير دون الدخول في أي تعقيد.

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يلا شوت لايف مشاهدة مباراة الاهلي كورة جول بث مباشر مباراة الاهلي ضد بني سويف في كاس مصر

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويبحث الأهلي عن التتويج باللقب الغائب منذ 2017، عندما فاز على المصري بهدفين مقابل هدف.

كان أحمد فتحي قد أحرز الهدف الثاني القاتل للنادي الأهلي بالدقائق الأخيرة من المباراة.

يلا شوت لايف مشاهدة مباراة الاهلي كورة جول بث مباشر مباراة الاهلي ضد بني سويف في كاس مصر

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، وسيحاول الأهلي أن يستغل فارق الخبرات والامكانيات في حسم الأمور مبكراً حتى لا يحدث أي أمر مفاجيء.

خاصة أن مثل هذه المباريات إذا لم تحسم مبكراً من الفريق صاحب الخبرة فستدخل في منحنى صعب للغاية، خاصة أن الفريق الآخر يكتسب الثقة بشكل كبير.