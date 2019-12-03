فايلر يجتمع مع مدرب الأحمال لتجهيز جميع عناصر الفريق...

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ويخطط فايلر لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات ما بين مباريات الدوري وإفريقيا وكأس مصر.
وكثف المدير الفني جلساته مع معاونيه في الفترة الأخيرة، للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالمواجهات المقبلة والتي تبدأ اليوم بمباراة بني سويف في كأس مصر.
ويعمل الأهلي على تخطي مباراة بني سويف اليوم الثلاثاء، على أن يبدأ الفريق التحضير غدا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها يوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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