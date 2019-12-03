شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع مع مدرب الأحمال لتجهيز جميع عناصر الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة مطولة مع توماس بينكيل، مخطط الأحمال لوضع برنامج استشفائي للعناصر التي شاركت بشكل أساسي وتعرضت لحالة من الإرهاق في الفترة الأخيرة، لتجهيزهم لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها الجمعة المقبل في ثاني مواجهات الفريق الأحمر بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخطط فايلر لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات ما بين مباريات الدوري وإفريقيا وكأس مصر.

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وكثف المدير الفني جلساته مع معاونيه في الفترة الأخيرة، للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالمواجهات المقبلة والتي تبدأ اليوم بمباراة بني سويف في كأس مصر.

ويعمل الأهلي على تخطي مباراة بني سويف اليوم الثلاثاء، على أن يبدأ الفريق التحضير غدا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها يوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.