هل يواجه المنتخب الأولمبي رومانيا وديا؟...

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جدة - عمرو شويل أرسلت إحدى الشركات الخاصة دعوة لاتحاد الكرة بشأن إقامة ودية لمنتخب مصر الأوليمبي أمام منتخب رومانيا خلال شهر مارس المقبل فى إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020 التى تنطلق فى يوليو المقبل ، وهو ما سيحسمه شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي خلال الفترة المقبلة. كان منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب قد حقق إنجاز بالفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري ، إلى جانب التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 ، دون التعرض لأي هزيمة فى المباريات الخمسة التى خاضها الفراعنة ببطولة أمم افريقيا. Advertisements كان اتحاد الكرة قد تلقي عرضين آخرين من اليابان وكوريا الجنوبية لإقامة ودية فى معسكر شهر مارس باليابان. كما سيطر لاعبو منتخب مصر الأوليمبي على جوائز البطولة حيث فاز رمضان صبحي بأفضل لاعب و محمد صبحي أفضل حارس و مصطفى محمد هداف البطولة.

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