شكرا لقرائتكم على ماهر يحتفل بعيد ميلاده الـ 46... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشارك علي ماهر مع المنتخب الأول في كأس الأمم الأفريقية 1996 قبل أن ينضم إلى النادى الأهلي وسرعان ما أصبح علي ماهر أفضل هداف في مصر، متصدراً هدافي بطولة الدورى العام قبل أن يأتي الحارس الأفريقي مامادو سيدي ويتسبب في اصابته إصابه بالغة.
أعلن علي ماهر اعتزاله مبكراً بسبب تلك الاصابة واتجه إلى مجال التدريب وتولى تدريب فرق الأشبال بالنادي الأهلي حتى تم اختياره مدرب بالفريق الأول.
وبحثاً عن الذات وتحقيق مزيد من الانجازات في مجال التدريب رحل علي ماهر عن النادي الأهلي ساعياً إلى منصب الرجل الأول ليتألق مع فريق بيراميدز ويحتفظ له بمكانة مميزة في الدوري في موسمه الأول، قبل أن يرحل لتدريب سموحة ومن بعدها إنبي.
وخلال الفترة الحالية ترددت الأنباء عن دخول علي ماهر في حسابات عدة أندية مصرية أبرزها الجونة و وادي دجلة والاسماعيلي إلا أنه لم يحسم مصيره مفضلاً الحصول على فترة راحة قبل العودة من جديد لاستئناف مشواره التدريبي.
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