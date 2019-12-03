شكرا لقرائتكم محامى حمدي النقاز يوضح حقيقة هروبة من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال بن ميم في تصريح خاص لـ " الخليج 365 " : حمدي النقاز في القاهرة ولم يتواصل معه أي مسئول من الزمالك لأنهاء الازمة بصفة رسمية، وكل ما تم عبارة عن محاولات من الوسطاء داخل النادي لتقريب وجهات النظر بين حمدي النقاز وإدارة النادي والتنازل عن الشكوى.
ورفض محامي النقاز الحديث عن نية اللاعب في سحب الشكوي من عدمها في الوقت الراهن انتظارا لما ستسفر عنه المفاوضات الودية مع الزمالك.
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