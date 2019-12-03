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جدة - عمرو شويل اون سبورت مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 اون لاين كأس مصر

يواجه النادي الأهلي فريق بني سويف في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

اون سبورت مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 اون لاين كأس مصر

ويبحث الأهلي عن تحقيق انتصار مريح من أجل التأهل للدور المقبل للبطولة التي يرغب الفيرق الأحمر في التتويج بلقبها.

اون سبورت مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 اون لاين كأس مصر

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، وينافس الأهلي بقوة على جميع الألقاب في الموسم الحالي، خاصة في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه مع المدرب السويسري فايلر.

اون سبورت مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 اون لاين كأس مصر Advertisements

ونجح فايلر في تقديم مستوى رائع مع الفريق الأحمر منذ بداية الموسم الحالي وبالأخص منذ الانتصار على الزمالك في مباراة السوبر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

اون سبورت مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 اون لاين كأس مصر

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، حيث كان آخر مرة توج فيها الفريق الأحمر بلقب كاس مصر عام 2017 أي منذ عامين.

وأحرز هدف التتويج وقتها اللاعب أحمد فتحي بالدقائق الأخيرة من المباراة.

اون سبورت مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 اون لاين كأس مصر

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويبحث النادي الأهلي عن جسم الأمور مبكراً، خاصة أن مثل هذه المباريات تتعقد بشكل كبير إذا لم تتنهي الأمور مبكراً.

وسيحاول فريق بني سويف تحقيق ما قد يبدو مستحيلاً وهو الخروج بنتيجة إيجابية، أو على أقل تقدير الصول بالمباراة لضربات الجزاء.