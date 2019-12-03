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ميتشو يغادر القاهرة خلال 48 ساعة...

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جدة - عمرو شويل يغادر الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، القاهرة خلال 48 ساعة عقب قرار اقالته من تدريب الفريق أمس ، وانهاء كافة مستحقاته لدي النادي بالحصول علي شرط جزائي بقيمة شهر واحد من راتبه بدلا من 3 أشهر وفقا للعقد بين النادي وميتشو.

 

 

كان الزمالك قد أعلن امس عن فسخ التعاقد مع ميتشو وتعيين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للرجاء المغربي بدلا منه ، علي ان يصل الأخير للقاهرة اليوم ، ويتولي قيادة الفريق رسميا عقب مباراة الزمالك والشرقية غدا في كأس مصر.

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ويبحث حاليا المدير الفني السابق للزمالك إمكانية عمل مؤتمر صحفي في الفندق الذي يقيم به في القاهرة، في ظل رغبته في كشف العديد من الحقائق عن الزمالك، وفي المقابل فان بعض الوسطاء يحاولون إقناعه بعدم إقامة المؤتمر حتي لا يفتعل أزمات مع مرتضي منصور رئيس النادي.

 

 

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