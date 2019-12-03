ميتشو يغادر القاهرة خلال 48 ساعة...

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كان الزمالك قد أعلن امس عن فسخ التعاقد مع ميتشو وتعيين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للرجاء المغربي بدلا منه ، علي ان يصل الأخير للقاهرة اليوم ، ويتولي قيادة الفريق رسميا عقب مباراة الزمالك والشرقية غدا في كأس مصر.
ويبحث حاليا المدير الفني السابق للزمالك إمكانية عمل مؤتمر صحفي في الفندق الذي يقيم به في القاهرة، في ظل رغبته في كشف العديد من الحقائق عن الزمالك، وفي المقابل فان بعض الوسطاء يحاولون إقناعه بعدم إقامة المؤتمر حتي لا يفتعل أزمات مع مرتضي منصور رئيس النادي.
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