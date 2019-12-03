شكرا لقرائتكم الزمالك عن التعاقد مع كوليبالي: لم يحدث.. وكارتيرون صاحب الكلمة الأخيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو نادي الزمالك الحديث عن الانباء المنتشرة بشأن التعاقد مع ساليف كوليبالي مدافع الأهلي السابق، والذي ينضم لأي نادي يتولى قيادته الفنية الفرنسي كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك. وانتشرت انباء مؤخرا عن إمكانية تعاقد الزمالك مع كوليبالي في حالة طلب كارتيرون التعاقد معه، خاصة ان اللاعب غير متعاقد مع أي نادي عقب فسخ عقده مع الرجاء المغربي وفشل قيده في الهلال السوداني. Advertisements وأكد مصدر داخل الزمالك ان المدير الفني الفرنسي كارتيرون لم يصل للقاهرة حتي الان ولم يتعرف علي الفريق ولم يحدد طلباته حتي يتم الحديث عن التعاقد او الاستغناء عن أي لاعب في الوقت الراهن، وما يثار علي مواقع التواصل الاجتماعي ما هو الا اجتهادات ودعابة بسبب الربط بين كوليبالي وكارتيرون.

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