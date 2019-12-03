الجامعة الكندية تكرم شوقي غريب...

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جدة - عمرو شويل أقامت الجامعة الكندية حفلا لتكريم شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى اليوم، الثلاثاء، بمقر الجامعة، بعد تحقيق حلم التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.
وحرص شوقى غريب على تلبية الدعوة للتواصل مع الشباب المتواجد فى الجامعة، لنقل تجربته مع المنتخب الأولمبى تحت 23 سنة وحث الشباب على التحلى بروح الإصرار والعزيمة لتحقيق الأهداف.
كان شوقى غريب كشف عن برنامجه استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020، ويتضمن إقامة معسكر لمدة 3 أيام فى شهر فبراير المقبل، ثم تجمع فى مارس المقبل وفقا للأجندة الدولية، كما طلب المدير الفنى معسكر لمدة 3 أيام أخرى فى أبريل المقبل ومثلهه فى مايو قبل معسكر يونيو فى الأجندة الدولية.
وتابع أن الهدف من هذا البرنامج هو استمرار التواصل مع اللاعبين ومتابعتهم عن قرب قبل الأولمبياد، لأنه ليس من المعقول أن يدخل المنتخب معسكرين فقط فى مارس ويونيو قبل أولمبياد طوكيو.
وأضاف المدير الفنى أن المنتخب الأولمبي يخطط للفوز بميدالية أولمبية لأن عصر التمثيل المشرف انتهى.
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