شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد الأفريقى للمصارعة فى القاهرة الأسبوع المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد المغربى فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الأفريقى للمصارعة فى القاهرة الأسبوع المقبل ، فى زيارة تفقدية للصالات والمنشات الرياضية المقرر أن تستضيف بطولة أفريقيا 2022 ، بالدورة التأهيلية للأولمبياد.

وتستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية ، بعد موافقة الاتحاد الدولى للعبة ، على أن يتحدد مكان إقامتها بالتحديد بعد الزيارة التفقدية للمسكوت .

يذكر أن نرمين رفيق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة طلبت من الاتحاد الدولى تخفيض غرامة المنشطات الموقعة على الاتحاد نتيجة عقوبة المنطشات على بعض اللاعبين .