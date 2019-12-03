شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد الأفريقى للمصارعة فى القاهرة الأسبوع المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية ، بعد موافقة الاتحاد الدولى للعبة ، على أن يتحدد مكان إقامتها بالتحديد بعد الزيارة التفقدية للمسكوت .
يذكر أن نرمين رفيق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة طلبت من الاتحاد الدولى تخفيض غرامة المنشطات الموقعة على الاتحاد نتيجة عقوبة المنطشات على بعض اللاعبين .
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