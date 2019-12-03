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جدة - عمرو شويل رابط مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 بكأس مصر
يلتقي النادي الأهلي مع فريق بني سويف في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.
رابط مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 بكأس مصر
ويبحث الأهلي عن تحقيق الانتصار بأريحية كبيرة والتأهل للدور المقبل من البطولة.
رابط مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 بكأس مصر
مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، وسيحاول الفريق الأحمر أن يعوض جماهيره عن خسارة المباراة الماضية أمام النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا.
وكان ياسين الشيخاوي قد أحرز هدف الفوز للنجم الساحلي في المباراة.
رابط مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 بكأس مصر
مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويبحث الأهلي عن التتويج باللقب الغائب منذ 2017، أي منذ عامين تقريباً.
ودائماً ما يسيطر الأهلي على لقب الدوري بشكل كبير، إلا أن لقب الكأس يسيطر عليه غريمه التقليدي نادي الزمالك.
رابط مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 بكأس مصر
مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويبحث النادي الأهلي عن حسم الأمور مبكراً، خاصة أنه يواجه فريقاً أقل في المستوى بشكل كبير للغاية.
وسيحاول فرقي بني سويف تحقيق ما قد يبدو مستحيلاً للجميع، خاصة أنه يعي جيداً صعوبة المباراة حيث إنها أمام فريق بحجم النادي الأهلي.
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