شكرا لقرائتكم مصادر : ثلاثى الإسماعيلي مستمر مع الجهاز الفنى الجديد .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الاسماعيلى أن الثلاثى صبرى المنياوى مدير الكرة وأدهم السلحدار ومحمد محسن ابو جريشة المدربان ، سيكونوا مستمرين مع المدير الفنى الجديد المنتظر التعاقد معه خلال الايام القليلة المقبلة .

وبدأ مجلس ادارة النادى الاسماعيلى بقيادة إبراهيم عثمان رحلة البحث عن مدير فنى أجنبى لخلافة الصربى ميودراج يسيتش الذى تمت إقالته من منصبه .

وقرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي إقالة ميودراج يمن منصبه بعد الخسارة من الاتحاد السكندري وتعيين أدهم السلحدار المدرب العام مديراً فنياً بشكل مؤقت فى مباراة طنطا المقرر لها عصر الاربعاء والمؤجلة من الجولة الخامسة للدوري لحين التعاقد مع مدرب جديد .

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وأمضى ميودراج 93 يوماً فى قيادة الدراويش حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 5 مباريات محلية بالدوري فاز فى مباراتين وخسر ثلاثة وحصد 6 نقاط وسجل الفريق تحت قيادته 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ليقبع فى المركز الثانى عشر بجدول المسابقة .

بينما قاد ميودراج الدراويش للتأهل لدور الثمانية بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" حيث قاد الفريق للفوز على أهلى بنى غازى الليبى 4-2 ثم الخسارة فى مباراة العودة من نفس الفريق 1-0 ثم الفوز على الجزيرة الاماراتى ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة هدفين دون رد.

وإجمالا قاد ميودراج الاسماعيلى فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل ، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف