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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر يلا شوت لايف الثلاثاء 3-12-2019 في كأس مصر

يواجه النادي الأهلي فريق بني سويف في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر يلا شوت لايف الثلاثاء 3-12-2019 في كأس مصر

ويرغب الأهلي في استغلال صحوته الكبيرة مع مدربه فايلر في تحقيق الانتصار والتواجد في الدور المقبل من البطولة.

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر يلا شوت لايف الثلاثاء 3-12-2019 في كأس مصر

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويقدم الفريق الأحمر مع فايلر مستوي فني رائع للغاية لم تراه الجماهير منذ فترة كبيرة.

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر يلا شوت لايف الثلاثاء 3-12-2019 في كأس مصر Advertisements

وحقق الأهلي الفوز في أكثر من مباراة بأربعة أهداف، بل أضاع أكثر من ذلك، حيث أصبح يجيد حسم المباريات بشكل كبير دون الدخول في أي تعقيد.

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر يلا شوت لايف الثلاثاء 3-12-2019 في كأس مصر

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويبحث الأهلي عن التتويج باللقب الغائب منذ 2017، عندما فاز على المصري بهدفين مقابل هدف.

كان أحمد فتحي قد أحرز الهدف الثاني القاتل للنادي الأهلي بالدقائق الأخيرة من المباراة.

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر يلا شوت لايف الثلاثاء 3-12-2019 في كأس مصر

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، وسيحاول الأهلي أن يستغل فارق الخبرات والامكانيات في حسم الأمور مبكراً حتى لا يحدث أي أمر مفاجيء،خاصة أن مثل هذه المباريات إذا لم تحسم مبكراً من الفريق صاحب الخبرة فستدخل في منحنى صعب للغاية، خاصة أن الفريق الآخر يكتسب الثقة بشكل كبير.