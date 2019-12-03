شكرا لقرائتكم رمضان صبحي ينتظم فى مران الأهلي عقب مواجهة بني سويف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الجهاز الفني قد منح لرمضان صبحي، راحة عقب العودة من تونس، للتخلص من حالة الإجهاد التي تعرض لها، بسبب مشاركته في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة التي أقيمت في مصر، والتي توج بها المنتخب الأولمبي وحسم تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020.
ويغيب رمضان صبحي عن مباراة بني سويف المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في دور الـ32 لكأس مصر.
وسبق أن منح رينيه فايلر المدير الفني للفريق، ثنائي المنتخب الأولمبي عمار حمدي وصلاح محسن راحة قبل سفر الفريق إلى تونس، فيما حصل صبحي على فترة الراحة بعد العودة، حيث شارك كلاعب أساسي في تشكيل الفريق أمام النجم الساحلي.
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