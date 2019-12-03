شكرا لقرائتكم الأهلى يضم محترفة أمريكية جديدة لفريق السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد النادى الأهلى مع اللاعبة الامريكية كيلسى ميتشيل للانضمام لفريق كرة السلة خلال المشاركة فى بطولة أندية أفريقية التى تقام باستاد القاهرة فى الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجارى ، بمشاركة فريقى الأهلى وسبورتنج من مصر .

ويشارك فى البطولة الأفريقية للأندية أبطال لسيدات السلة فرق كل من من فيروفياريو دى مابوتو بطل موزمبيق ، و إنتر كلوب الأنجولى ، والثنائي النيجيري المحارب الجوي ، ووزارة جبل النار ، و أي سي بي ماكمومينو الكونغولي ، وفاب الكاميروني ، وأنيرجي البنيني ، ومواني الكيني بالإضافة إلى الأهلى والزمالك .

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من جانبه أكد على هاشم المدير الفنى لفريق سلة الأهلى أن انضمام المحترفة الامريكية جاء بعد المفاضلة بين أكثر من لاعبة ، إلا أن ميتشل طريقة لعبها تناسب الاهلى وستكون إضافة للفريق فى البطولة .