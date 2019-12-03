شكرا لقرائتكم الأهلى يضم محترفة أمريكية جديدة لفريق السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشارك فى البطولة الأفريقية للأندية أبطال لسيدات السلة فرق كل من من فيروفياريو دى مابوتو بطل موزمبيق ، و إنتر كلوب الأنجولى ، والثنائي النيجيري المحارب الجوي ، ووزارة جبل النار ، و أي سي بي ماكمومينو الكونغولي ، وفاب الكاميروني ، وأنيرجي البنيني ، ومواني الكيني بالإضافة إلى الأهلى والزمالك .
من جانبه أكد على هاشم المدير الفنى لفريق سلة الأهلى أن انضمام المحترفة الامريكية جاء بعد المفاضلة بين أكثر من لاعبة ، إلا أن ميتشل طريقة لعبها تناسب الاهلى وستكون إضافة للفريق فى البطولة .
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يضم محترفة أمريكية جديدة لفريق السلة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.