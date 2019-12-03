باكس يجتاح نيكس ويحصد فوزه الـ12 تواليا









اسماء السيد - سجل النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 29 نقطة في 21 دقيقة وقاد ميلووكي باكس إلى تحقيق فوزه الثاني عشر تواليا في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بفوزه الساحق الاثنين على ضيفه نيويورك نيكس 132-88.

ولم يرحم متصدر الدوري ضيفه متذيل ترتيب المنطقة الشرقية (4-17)، فتقدم 33-15 في الربع الاول ثم 72-45 بين الشوطين.

وبرغم خوضه 21 دقيقة فقط، اضاف يانيس 15 متابعة ونجح في 10 تسديدات من اصل 14.

وقال يانيس، أفضل لاعب الاسبوع لماضي في المنطقة الشرقية، ان فريقه لم يكن يفكر بسلسلته الجميلة بل بالتركيز في كل مباراة على حدة "أعرف اننا نقدم كرة سلة رائعة، الجميع يستمتع.. لكن علينا أن نتحسن ونطوّر لعبتنا وكفريق، لأنه في نهاية المطاف نحن نحاول ترجمة كل ما نقدمه الآن في نهاية الموسم".

وهذه أفضل سلسلة لميلووكي منذ موسم 1985-1986 عندما بلغ نهائي المنطقة الشرقية وسقط أمام بوسطن سلتيكس مع نجمه لاري بيرد الذي توج بلقب الدوري انذاك.

واضاف للفائز كريس ميدلتون 16 نقطة في 18 دقيقة والبديل دي جاي ويلسون 19 نقطة.

ونجح اللاعبون الـ13 في تشكيلة باكس بالتسجيل وستة منهم فوق حاجز الـ10 نقاط، بينهم الشقيق الاكبر ليانيس البديل ثاناسيس (10 نقاط في 12 دقيقة)، ليرفع الفائز رصيده الى 18 فوزا مقابل 3 خسارات في صدارة الدوري.

قال نيك فيزدايل مدرب نيكس "لا أعتقد اننا خضنا هذه المباراة بذهنية الفوز بها. هذا الامر الاكثر خيبة. في أي مباراة أخرى نفكر بعقلية الفوز، لكن الليلة اعتقدنا انه ليس بمقدورنا تحقيق الفوز".

وابتعد ميلووكي بفارق فوزين في صدارة الشرقية عن تورونتو رابتورز حامل اللقب (15-4)، فيما يتساوى كل من ميامي هيت وبوسطن سلتيكس بـ14 فوزا مقابل 5 خسارات.

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ولا يزال فيلادلفيا سفنتي سيكسرز دون أي خسارة هذا الموسم على ارضه، بعد فوزه على يوتا جاز 103-94.

وتقدم توبياس هاريس لائحة المسجلين لدى الفائز مع 26 نقطة و9 متابعات، فيما أضاف العملاق الكاميروني جويل امبيد 16 نقطة و11 متابعة، ليخطف فيلادلفيا فوزه العاشر تواليا على ملعبه "ولز فارغو سنتر".

وتقدم سيكسرز 60-42 بين الشوطين، وبدا مسيطرا على المواجهة الى حين انتفض يوتا في نهاية المباراة.

وتخلف جاز الذي سجل له لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير 27 نقطة و12 متابعة، بفارق 19 نقطة بعد الربع الثالث، لكنه قلص الفارق تباعا ليصل إلى سبع نقاط قبل دقيقة على نهاية الوقت. ويحتل فيلادلفيا المركز الخامس في المنطقة الشرقية مع 15 فوزا و6 خسارات.

- بؤساء غولدن ستايت -

وتابع غولدن ستايت ووريرز الذي أذهل العالم بأسلوبه في السنوات الاخيرة، مسلسله البائس بخسارته على ارض أتلانتا هوكس 104-79.

ويدفع ووريرز ثمنا باهظا لرحيل هدافه السابق كيفن دورانت واصابات نجومه على غرار الموزع اللامع ستيفن كوري وكلاي تومسون، فتعمقت جراحه في المركز الاخير في الدوري مع 4 انتصارات مقابل 18 خسارة، وذلك بعد بلوغه نهائي الدوري في المواسم الخمسة الاخيرة.

أقر مدربه ستيف كير ان الحفاظ على معنويات فريقه صاحب الخبرة القليلة كان تحديا كبيرا "ليس سهلا على الجميع أن نخسر. خصوصا وان فريقنا قاتل في الربع الاول من الموسم ووقع في خسارات صعبة. هذا يرتد عليك".

تابع "لأنك تريد الحصول على مكافأة مقابل تعبك، عليك ان تصبر وتقاتل، ومن واجبي الحفاظ على معنوياتهم ومحاولة قلب الامور".

وسجل لغولدن ستايت اريك باسكال 24 نقطة و9 متابعات، فيما كان تراي يونغ الافضل لدى الفائز مع 24 نقطة وأضاف دي اندري هانتر 18 نقطة وداميان جونز 16.