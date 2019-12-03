ماينتس يستفيد من التفوق العددي لاسقاط فرانكفورت









اسماء السيد - استفاد ماينتس على أكمل وجه من النقص العددي في صفوف ضيفه إينتراخت فرانكفورت لقلب الطاولة على الأخير وتحويل تخلفه الى فوز 2-1 الإثنين في ختام المرحلة 13 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأنهى ماينتس الشوط الأول متخلفا بهدف النمسوي مارتن هينتيريغر (33)، إلا أنه الضيوف خسروا جهود دومينيك كوهر قبيل الدخول الى استراحة الشوطين لحصوله على بطاقة حمراء، ما سمح لصاحب الأرض بالعودة في الشوط الثاني وإدراك التعادل عبر النمسوي الآخر كريم أونيسيوو (50) قبل أن يخطف هدف التقدم والفوز بواسطة المجري آدم شالاي (69).

ورفع ماينتس بفوزه الخامس هذا الموسم رصيده الى 15 نقطة وصعد الى المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد إينتراخت فرانكفورت عند 17 في المركز العاشر بعد تلقيه هزيمته السادسة.

ملخص المباراة: