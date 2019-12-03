شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتلقى عرضا لمواجهة رومانيا وديا فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة عرضا من إحدى الشركات لإقامة ودية لمنتخب مصر الأوليمبي أمام منتخب رومانيا خلال شهر مارس المقبل فى إطار الإعداد لأوليمبياد طوكيو 2020 التى تنطلق فى يوليو المقبل، وهو ما سيحسمه شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى خلال الفترة المقبلة.

كان اتحاد الكرة قد تلقى عرضين آخرين من اليابان وكوريا الجنوبية لإقامة ودية فى معسكر شهر مارس باليابان.

كان منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب قد حقق إنجاز بالفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى، إلى جانب التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، دون التعرض لأى هزيمة فى المباريات الخمسة التى خاضها الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا.

كما سيطر لاعبو منتخب مصر الأوليمبى على جوائز البطولة، حيث فاز رمضان صبحى بأفضل لاعب ومحمد صبحى أفضل حارس ومصطفى محمد هداف البطولة.