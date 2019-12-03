شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يغادر القاهرة خلال 48 ساعة بعد إقالته من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الصربى ميتشو المدير الفنى السابق لفريق الزمالك، مغادرة القاهرة خلال 48 ساعة عقب إقالته من تدريب الفريق أمس، وإنهاء كل مستحقاته لدى النادى بالحصول على شرط جزائى بقيمة شهر واحد من راتبه بدلا من 3 أشهر وفقا للعقد بين النادى وميتشو.

ويبحث حاليا المدير الفنى السابق للزمالك إمكانية عمل مؤتمر صحفى فى الفندق الذى يقيم به فى القاهرة، فى ظل رغبته فى كشف العديد من الحقائق عن الزمالك، وفى المقابل فإن بعض الوسطاء يحاولون إقناعه بعدم إقامة المؤتمر حتى لا يفتعل أزمات مع مرتضى منصور رئيس النادى.

كان الزمالك قد أعلن أمس عن فسخ التعاقد مع ميتشو وتعيين الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للرجاء المغربى بدلا منه، على أن يصل الأخير للقاهرة اليوم، ويتولى قيادة الفريق رسميا عقب مباراة الزمالك والشرقية غدا فى كأس مصر.