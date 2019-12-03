شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر يدخل حسابات الجهاز الفنى لـ مصر المقاصة استعدادا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد ميدو جابر لاعب وسط فريق مصر المقاصة لحسابات الجهاز الفنى للفريق استعدادا لمباراة الإسماعيلى المقرر لها 11 ديسمبر الجارى، عقب وصول اللاعب لمستوى فنى وبدنى جيد.

كان الجهاز الفنى للفريق قد استبعد ميدو جابر من حساباته خلال المباريات الماضية فى كأس مصر، وخاض اللاعب خلال تلك الفترة برنامجا تأهيليا خاصا لرفع معدل اللياقة البدنية، ليعود مرة أخرى ميدو جابر للدخول فى حسابات الجهاز الفنى للفريق بقوة.

من ناحية أخرى لا يزال صلاح ريكو لاعب وسط فريق مصر للمقاصة بعيدا عن حسابات الجهاز الفنى للمشاركة فى المباريات المقبلة، بسبب عدم وصوله للمستوى الفنى المعروف عنه عقب عودته من إصابة الركبة التى تسببت فى ابتعاده عن المباريات الفترة الماضية.

ويحاول ريكو الدخول فى حسابات الجهاز الفنى للفريق والمشاركة فى المباريات، خاصة أنه كان أحد أعمدة الفريق الموسم الماضى عقب انتقاله للفريق الفيومى قادما من الزمالك.