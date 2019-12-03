شكرا لقرائتكم خبر عن محامى حمدى النقاز لـ"الخليج 365": الزمالك لم يتفاوض مع اللاعب لإنهاء الأزمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أنيس بن ميم محامى التونسى حمدى النقاز لاعب الزمالك، أن اللاعب متواجد فى القاهرة حتى الآن، فى انتظار حل أزمته مع النادى وحصوله على مستحقاته المتأخرة، ومتابعة الشكوى المقدمة من اللاعب لفسخ تعاقده مع الزمالك.
وقال بن ميم، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 "، حمدى النقاز فى القاهرة ولم يتواصل معه أى مسئول من الزمالك لإنهاء الأزمة بصفة رسمية، وكل ما تم عبارة عن محاولات من الوسطاء داخل النادى لتقريب وجهات النظر بين حمدى النقاز وإدارة النادى والتنازل عن الشكوى.
ورفض محامى النقاز الحديث عن نية اللاعب فى سحب الشكوى من عدمه فى الوقت الراهن انتظارا لما ستسفر عنه المفاوضات الودية مع الزمالك.
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