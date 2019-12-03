شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض مجددا تغيير نظام الاستبدال فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تأكيدها عدم وجود نية لديها لزيادة الاستبدال فى قوائم الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وقال مصدر باللجنة إنه لا يوجد نية لزيادة الاستبدال، وسيتم الالتزام باللوائح التى بدأ عليها الموسم الحالى لأن أى تعديل فيها من شأنه أن يؤدى لبطلان المسابقة.

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وتابع المصدر أن هناك 5 استبدالات لكل ناد يتم استخدامها سواء بداية الموسم أو فى يناير المقبل، مشددا على عدم زيادة الاستبدال إلى 7 مقاعد.

كانت أنباء قد ترددت حول رغبة بعض الأندية فى زيادة الإستبدال فى يناير المقبل لتدعيم صفوفها، إلا أن اتحاد الكرة رفض الفكرة تماما.