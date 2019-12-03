برة الملعب: فرح رمزى نجمة الطائرة: كان نفسى أبقى ممثلة ومثلى الأعلى أنجلينا جولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. نجمة اليوم فرح رمزى نجمة كرة الطائرة السابقة فى النادى الأهلى وكان معها الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ الرسم .. بحب أرسم جدا فى وقت الفراغ.

فرح رمزى 3 ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ السوشى .. أكلتى المفضلة و بحب أعملها . من نجمك المفضل ؟ أنجلينا جولى . من مطربك المفضل ؟ عمرو دياب بحبه قوى و بحب كل أغانيه . Advertisements لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه ؟ ممثلة.

فرح رمزى 1 لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟ لا لا خاص مبستخدمش العنف .. مبركزش أصلا مع المعاكسات . مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟ أنجينا جولى طبعا .

فرح رمزى 2 بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟ الفورمال جدا .

فرح رمزى 4

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