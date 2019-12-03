شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل عمرو السولية فى غيابه عن قائمة الأهلى لمواجهة بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عمرو السولية لاعب وسط النادى الأهلى صوراً من تواجده داخل القلعة الحمراء، حيث يؤدى تدريبات منفردة فى ظل غيابه عن قائمة الفريق الأحمر، التى تستعد لمواجهة بنى سويف فى دور الـ23 بمسابقة كأس مصر.

وتقام مباراة الأهلى وبنى سويف فى تمام السابعة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولى، ويخطط الأهلى فى مواجهة بنى سويف لاستعادة نغمة الانتصارات، خاصة أن الفريق قبل مواجهة النجم الساحلى فى دورى أبطال أفريقيا فى الجولة الأولى بدور المجموعات لم يتعرض الفريق لأى هزيمة.

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ويعانى الفريق الأحمر من غياب عدد من نجومه بداعى الإصابة على رأسهم التونسى على معلول الذى أصيب خلال مواجهة النجم الأخيرة ويحتاج لفترة علاج لن تقل عن 10 أيام، ومحمود متولى وكريم نيدفيد ومحمد محمود.

وجاءت قائمة الأهلى لمواجهة بنى سويف كالتالى: حسام عاشور - وليد سليمان - شريف إكرامي - أحمد فتحي - أيمن أشرف - مروان محسن - حسين الشحات - وليد أزارو - جيرالدو دا كوستا - عمار حمدي - حسين السيد - سعد الدين سمير - أحمد الشيخ - علي لطفي - محمود وحيد - ياسر إبراهيم - أليو ديانج - صلاح محسن، وشهدت القائمة استبعاد محمد الشناوى حارس المرمى الأساسى.



السولية