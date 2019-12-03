اتحاد الكرة يوضح لـ"سوبر كورة" سبب صعوبة إقامة مباراة السوبر بين الدورين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول باللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن هناك تفكيرا لدى اللجنة لإقامة مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك عقب نهاية الدور الأول، وقبل انطلاق الثانى من عمر المسابقة، وتحديدا أواخر فبراير المقبل.
وقال المصدر، لـ"سوبر كورة"، إنه رغم تفكير اللجنة فى هذا الأمر، إلا أنه من الصعب التنفيذ على أرض الواقع.
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