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الأهلى يضم لاعبة أمريكية للمشاركة ببطولة أفريقية لسيدات السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح النادى الأهلى فى ضم اللاعبة الامريكية كيلسى ميتشيل لفريق كرة السلة خلال المشاركة فى بطولة أندية أفريقية التى تقام باستاد القاهرة فى الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجارى، بمشاركة فريقى الأهلى وسبورتنج من مصر.

 

من جانبه أكد على هاشم المدير الفنى لفريق سلة الأهلى أن انضمام المحترفة الأمريكية جاء بعد المفاضلة بين أكثر من لاعبة، إلا أن ميتشل طريقة لعبها تناسب الاهلى وستكون إضافة للفريق فى البطولة .

 

ويشارك فى البطولة الأفريقية للأندية أبطال لسيدات السلة فرق كل من فيروفياريو دى مابوتو بطل موزمبيق ، و إنتر كلوب الأنجولى ، والثنائي النيجيري المحارب الجوى، ووزارة جبل النار، وأى سى بى ماكمومينو الكونغولى، وفاب الكاميرونى، وأنيرجى البنينى، وموانى الكينى بالإضافة إلى الأهلى والزمالك .

 

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