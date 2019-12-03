شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضم لاعبة أمريكية للمشاركة ببطولة أفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه أكد على هاشم المدير الفنى لفريق سلة الأهلى أن انضمام المحترفة الأمريكية جاء بعد المفاضلة بين أكثر من لاعبة، إلا أن ميتشل طريقة لعبها تناسب الاهلى وستكون إضافة للفريق فى البطولة .
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