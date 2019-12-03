شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر مباراة الأهلى والهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، جماهير النادى الأهلى حجز تذاكر مباراة الفريق الأحمر والهلال السودانى من خلال موقع الحجز الإلكترونى الخاص ببطاقة جمهور النادى الأهلى وموقع شركة تذكرتى. وتبلغ القيمة المادية لتذاكر الأهلى الدرجة الثالثة يسار 50 جنيها و75 للدرجة الثانية و100 جنيه للدرجة الأولى يسار، و200 جنيه للمقصورة الجانبية و300 للمقصورة الرئيسية. وتقرر عدم استلام تذاكر الأهلى دون وجود "فان آى دى" الخاص بالمشجع الذى يتم استخراجه من موقع تذكرتى. ومن المقرر أن يواجه الأهلى فريق الهلال السودانى، يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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