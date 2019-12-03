شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شوقى غريب: عُرض على تدريب الأهلى من حسن حمدى والخطيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى إنه عرض تدريب الأهلى عليه وقت أن كان مدربا لسموحة من قبل حسن حمدى والخطيب.

وتابع شوقى غريب خلال حلوله ضيفا على موقع سوبر كورة "حسن حمدى والخطيب تحدثوا معى لتدريب الأهلى واتفقوا معى على الراتب فى الفترة التى كان متواجد فيها محمد يوسف".

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