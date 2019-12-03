شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يضع خطة علاج الإرهاق فى الأهلى مع توماس والان مع تفاصيل الخبر
ويسعى فايلر إلى تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة التى تشهد الكثير من التحديات ما بين مباريات الدورى وأفريقيا وكأس مصر.
وكثف المدير الفنى جلساته مع معاونيه فى الفترة الأخيرة؛ للوقوف على كل التفاصيل الخاصة بالمواجهات المقبلة والتى تبدأ اليوم بمباراة بنى سويف فى كأس مصر.
ويسعى الأهلى لتخطى بنى سويف اليوم، على أن يبدأ الفريق التحضير غدا لمباراة الهلال السودانى المقرر لها يوم الجمعة فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
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