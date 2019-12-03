موهبة على الطريق.. حسين فيصل حاوى ميت عقبة يحلم بمشوار رونالدو مع الملكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قطاعات الناشئين العديد من المواهب الكروية التى تحتاج لفرصة المشاركة تحت الأضواء والمتابعة الجماهيرية، لإثبات جدارتهم وإظهار قدراتهم الحقيقية داخل المستطيل الأخضر. ومن بين هذه المواهب حسين فيصل أحد نجوم ميت عقبة المرتقب تألقهم فى الفترة المقبلة خاصة فى ظل الأرقام المميزة التى حققها مع فريقه بناشئى 99 فى نادى الزمالك. ويقدم ”الخليج 365” بطاقة تعريفية لنجم الزمالك المرتقب فى التقرير التالى: تاريخ الميلاد: 4 / 3 / 1999 المركز: صانع ألعاب لعب: 13 مباراة سجل: 11 هدفا حلمه: اللعب فى الفريق الأول لنادى الزمالك والاحتراف فى ريال مدريد مثله الأعلى: كريستيانو رونالدو ومحمد أبو تريكة Advertisements لفت حسين فيصل أنظار الجهاز الفنى للفريق الأول بعد تألقه مع الشباب وشارك فى وديتى الأميرية وحرس الحدود وسجل هدفين، ويترقب لاعب الزمالك الواعد الفرصة فى المشاركة مع الفريق الأول لإثبات جدارته باللعب مع فرسان ميت عقبة.

حسين فيصل لاعب الزمالك

حسين فيصل مع الناشئين

حسين فيصل مع منتخب الناشئين

حسين فيصل نجم ناشئين الزمالك

حسين فيصل

ناشئ الزمالك الواعد

نجم الزمالك المرتقب

نجم الزمالك

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