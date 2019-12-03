شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة جديدة لمعرفة نسبة التئام العضلة الخلفية لمدافع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى محمود متولى، لاعب الأهلى، أشعة جديدة خلال الساعات المقبلة لعرضها على طبيب الفريق خالد محمود، بهدف التعرف على نسبة الالتئام فى الإصابة بتمزق العضلة الخلفية التى أبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى.

وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا فى حالة متولى، بعد تنفيذه لبرنامج علاجى وتدريبات تأهيلية، ومن المقرر أن تحدد نتائج الأشعة الجديدة الخطوة المقبلة فى برنامجه التأهيلى.

وكان الاستشارى الألمانى، الذى تم عرض محمود متولى عليه خلال معسكر الأهلى فى الإمارات، قد طالب بمد فترة علاج اللاعب وعدم الاستعجال فى عودته.