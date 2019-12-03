أشعة جديدة لمعرفة نسبة التئام العضلة الخلفية لمدافع الأهلى

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وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا فى حالة متولى، بعد تنفيذه لبرنامج علاجى وتدريبات تأهيلية، ومن المقرر أن تحدد نتائج الأشعة الجديدة الخطوة المقبلة فى برنامجه التأهيلى.
وكان الاستشارى الألمانى، الذى تم عرض محمود متولى عليه خلال معسكر الأهلى فى الإمارات، قد طالب بمد فترة علاج اللاعب وعدم الاستعجال فى عودته.
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