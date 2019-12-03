فايلر يقود مران المستبعدين من مواجهة بني سويف.. وراحة لرمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

خاض لاعبو النادي الأهلي المستبعدون من مواجهة بني سويف بدور الـ32 لكأس مصر، مرانا صباح اليوم الثلاثاء.

وقاد رينيه فايلر المدير الفني للفريق، المران الصباحي، بعدما فضّل منح مجموعة اللاعبين الأساسيين راحة من مواجهة اليوم للتخلص من الإجهاد.

وعقد فايلر، جلسة مطولة مع توماس بينكيل، مخطط الأحمال لوضع برنامج استشفائي للعناصر التي شاركت بشكل أساسي وتعرضت لحالة من الإرهاق في الفترة الأخيرة؛ لتجهيزهم لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في ثاني مواجهات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وغاب رمضان صبحي عن المران، فيما من المقرر أن ينتظم في المران الجماعي الأربعاء، بعد منحه راحة عقب العودة من تونس، خاصة أن اللاعب لم يحصل على فترة راحة كافية بعد المشاركة في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، وحسم التأهل للأوليمبياد.

واستكمل اللاعبون المصابون برامجهم العلاجية والتأهيلية، اليوم داخل مقر النادي، فيما أجرى محمود متولي، مدافع الفريق، أشعة جديدة خلال الساعات المقبلة لعرضها على طبيب الفريق خالد محمود، بهدف التعرف على نسبة الالتئام في الإصابة بتمزق العضلة الخلفية التي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا في حالة متولي، بعد تنفيذه لبرنامج علاجي وتدريبات تأهيلية، ومن المقرر أن تحدد نتائج الأشعة الجديدة الخطوة المقبلة في برنامجه التأهيلي.

وكان الاستشاري الألماني، الذي تم عرض محمود متولي عليه خلال معسكر الأهلي في الإمارات، قد طالب بمد فترة علاج اللاعب وعدم الاستعجال في عودته.