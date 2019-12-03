قبل بدء مشواره مع الزمالك.. ماذا قدم كارتيرون في 280 يومًا مع الرجاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - "لقد رحلت عن الأهلي لأن الإدارة طلبت مني الرحيل، هذا كل ما يمكن أن أقوله بهذا الشأن، كنت أحب أن أستمر بالتأكيد لكن هذه هي كرة القدم، فقد خسرنا نهائي دوري الأبطال، وخرجنا من البطولة العربية لذا قررت الإدارة أنها بحاجة إلى تغيير وما كان علي إلا أن أقبل".. تصريح أدلى به الفرنسي باتريس كارتيرون ليلا كورة بعد رحيله عن الأهلي (للاطلاع على الحوار كاملًا.. اضغط على الرابط)

في الثالث والعشرين من نوفمبر عام 2018، أعلنت إدارة النادي الأهلي إنهاء مهمة الفرنسي باتريس كارتيرون مع الفريق الأحمر وتعيين محمد يوسف المدرب العام في منصف المدير الفني بشكل مؤقت.

كتبت- منة عمر:

إقالة كارتيرون جاءت بعد ضربتين متتاليتين للأهلي، الأولى كانت خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي بنتيجة (4-3)، ثم وداع البطولة العربية بالتعادل مع الوصل ذهاباً وإياباً (3-3) والخروج بسبب استقبال أهداف أكثر في ملعب الفريق الأحمر.

وها هو الفرنسي يعود مجددًا للدوري المصري ليتولى تدريب الزمالك بعد رحيل الصربي ميتشو بسبب تراجع نتائج الفريق بالخسارة أمام إنبي بالدوري 2-1، تلاها خسارة أخرى بثلاثية دون رد أمام مازيمبي في افتتاح مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

كارتيرون بات رابع مدرب يتولى تدريب الأهلي والزمالك بعد محمود الجوهري، الإنجليزي مايكل إيفرت والألماني راينر هولمان.. ولكن كيف كانت رحلة كارتيرون بعد خروجه من الأهلي وقبل توليه تدريب الزمالك؟

بعد أيام قليلة من رحليه عن الأهلي، تولى الفرنسي كارتيرون المهمة الفنية لفريق الرجاء المغربي خلفًا للإسباني خوان كارلوس جاريدو ليبدأ معه محطة جديدة في مشواره التدريبي الذي بدأ عام 2009.

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23 مباراة قاد فيها الفرنسي الفريق المغربي بمختلف البطولات، حقق الفوز في 13 مباراة، تعادل في 6 وخسر في أربعة مباريات فقط، وسجل الفريق تحت قيادته 44 هدفا واستقبلت شباكه 30 هدفا.

الخسارة أمام برشيد في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المغربي كانت القشة التي أطاحت بكارتيرون من منصبه لينتهي مشواره مع الفريق المغربي على الرغم من البداية الجيدة التي حققها مع الرجاء.

بعض التقارير أشارت إلى أن رحيل كارتيرون جاء بسبب خلافات مع إدارة النادي لتتم إقالته في الحادي عشر من نوفمبر الماضي.

من جانبه قال جواد الزيات رئيس الرجاء المغربي عن سبب إقالة كارتيرون: "لا علاقة لها بالنتائج، بل لأن مستوى الرجاء تراجع كثيرا، ولم يعد الفريق يقدم العروض الجيدة والمعروف بها."

على الجانب الآخر جاءت تصريحات كارتيرون مختلفة فسخر الفرنسي من الإقالة قائلًا: "أعتقد أن رحيلي جاء بسبب النتائج الكثيرة الجيدة التي حققتها مع الفريق منذ تولي المسؤولية".

وفي تصريحات أخرى قال: "قد يكون تعاقدي المالي كبير للغاية بالنسبة لهم".

حقق كارتيرون مع الرجاء بطولة السوبر الأفريقي الموسم الماضي، إلى جانب الوصول لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.