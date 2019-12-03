بالنقاط.. ميسي يخطف الكرة الذهبية من فان دايك بصعوبة.. وماني بفارق كبير عن صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2019 المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وانفرد ميسي بصدارة اللاعبين الحائزين على الجائزة، بعد الفوز بها للمرة السادسة في تاريخه.

وتفوق ميسي على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وكرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، وساديو ماني، ومحمد صلاح نجمي ليفربول الإنجليزي المتوج بدوري أبطال أوروبا.

وتُمنح الجائزة بناءً على ثلاثة عوامل، هي الآداء على الصعيدين الفردي والجماعي خلال العام، وقيمة اللاعب التي تمثلها موهبته وسلوكه، بالإضافة إلى مشوار اللاعب بشكل عام، حيث يختار الصحفي المشارك في التصويت خمسة لاعبين من الأعلى إلى الأقل، ويحصل الأول على 6 نقاط، ثم باقي اللاعبين 4 نقاط، 3 نقاط، نقطتين ونقطة على الترتيب.

وفي حالة تساوي لاعبين في عدد النقاط، يفوز اللاعب الذي تفوق في عدد مرات الحصول على المركز الأول بالتصويت، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء لعدد مرات الحصول على المركز الثاني ثم الثالث والرابع والخامس على الترتيب، وإذا استمر التساوي، يتم إجراء تصويت جديد بين اللاعبين المتساويين.

وحصد ميسي على 686 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقا على فان دايك بـ7 نقاط فقط، حيث حصد الهولندي 679 نقطة.

وحصد ساديو ماني على 347 صوتا في المركز الرابع، مقابل 178 صوتا لصلاح في المركز الخامس، فيما حل رياض محرز عاشرًا بـ33 صوتا.

وجاء الترتيب في المراكز العشرة الأولى، وفقا للأصوات على النحو التالي:

1 ليونيل ميسي (برشلونة) 686 نقطة

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2 فيرجيل فان دايك (ليفربول) 679 نقطة

3 كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 476 نقطة

4 ساديو ماني (ليفربول) 347 نقطة

5 محمد صلاح (ليفربول) 178 نقطة

6 كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 89 نقطة

7 أليسون بيكر (ليفربول) 67 نقطة

8 روبيرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونيخ) 44 نقطة

9 بيرناردو سليفا (مانشستر سيتي) 41 نقطة

10 رياض محرز (مانشستر سيتي) 33 نقطة