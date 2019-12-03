مباريات اليوم.. مواجهة الأهلي بالكأس.. والسيتي يخشى فرط العقد في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
تستأنف اليوم مباريات دور الـ32 لكأس مصر بمواجهتين.
ويلتقي الجونة أمام اف سي مصر الساعة 5 مساءً على ستاد الكلية الحربية، ويلعب الأهلي أمام بني سويف على ستاد القاهرة الساعة 7:30 مساءً.
وتنقل مباريات الكأس عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس.
وفي الدوري الإنجليزي، تقام مباراتان في افتتاحية مواجهات الجولة الخامسة عشر، حيث يلعب كريستال بالاس أمام بورنموث الساعة 9:30، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.
وفي تمام العاشرة والربع، يحل مانشستر سيتي ضيفا على بيرنلي، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.
ويخشى مانشستر سيتي، توسع الفارق أمام ليفربول متصدر الترتيب، حيث يحل السيتزن في المركز الثالث برصيد 29 نقطة، متخلفا عن الريدز بـ11 نقطة، وعن ليستر صاحب الوصافة بفارق 3 نقاط عن السيتي.
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