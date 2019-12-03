"كرة القدم لها إله واحد".. كيف تناولت صحف أوروبا تتويج ميسي بالبالون دور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أحكم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني قبضته على جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، ليتفوق على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي الذي يمتلك في جعبته 5 كرات.

في حفلٍ فاخر أقيم على مسرح لو شاتليه بالعاصمة الفرنسية "باريس"، تم الإعلان عن جوائز الأفضل في العالم عن عام 2019 المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

وتفوق "ليو" على الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول والمنافس الاقرب للاعب الارجنتيني هذا العام، إلى جانب غريمه الأزلي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم يحصل الحفل.

وتُوج ماتياس دي ليخت بجائزة أفضل لاعب شاب، بينما حصدت ميجان رابيو على جائزة أفضل لاعبة، وفاز البرازيلي أليسون بيكر بجائزة أفضل حارس في العالم "ياشين" والمستحدثة من قبل المجلة.

صحف أوروبا لم تغفل الحفل، وكان النجم المسيطر على صفحاتها هو البروغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي:

ماركا

وضعت الصحيفة الإسبانية 6 صور لميسي على غلاف مجلتها في الأعوام التي تُوج بها بجائزة بالون دور.

ولفتت الصحيفة إلى تسليم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد والمتوج بالجائزة العام الماضي لغريمه ومنافسه ميسي.

CNN

أبرزت الشبكة التلفزيونية تفوق ميسي على رونالدو وحصده الجائزة للمرة السادسة في تاريخه.

وقالت سي ان ان: "حصل ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية السادسة بعد تألقه خلال الموسم الماضي".

وأضافت: "فاز اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا بالجائزة بعد منافسة مع مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو ومدافع ليفربول فيرجيل فان ديك".

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وأتمت: "فاز ميسي بالجائزة لأول مرة في عام 2009 لكنه لم يفز بها منذ عام 2015".

اندبندنت

الصحيفة البريطانية قالت إن ميسي يواصل إخضاع كرة القدم لإرادته وهو مالم يفعله أحد في التاريخ.

وأضافت "اندبندنت": "انتصار ميسي في باريس وضعه في منصب متفرد بست كرات بالون دور متفوقًا على رونالدو، ليفوز بشكل حاسم".

ولفتت الصحيفة إلى اللحظة التي سبقت تتويج ميسي بالجائزة، حيث حقق لاعب برشلونة هدف فوز فريقه على أتلتيكو مدريد في الدقيقة 86 بالليجا.

BBC

أبرزت هيئة الإذاعة البريطانية تتويج اللاعب الأرجنتيني بالجائزة للمرة الأولى منذ عام 2015، بعد تسجيله 54 هدفًا للنادي والمنتخب خلال موسم 2018/2019 وقاد فريقه للفوز بلقب الدوري الإسباني.

سبورت

عنونت الصحيفة الكتالونية قائلة: "كرة القدم لها إله واحد"

وقالت "سبورت" :إن ميسي هداف تشامبيونزليج الموسم الماضي، أنهى تعادل "غير عادل" مع رونالدو في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية".

موندو ديبورتيفو

عنونت قائلة "MessIX" في إشارة لتتويج ميسي بالجائزة للمرة السادسة.

وقالت "موندو": ميسي حقق رقمًا غير مسبوق في عام تُوج فيه بجائزة الأفضل من قِبل فيفا و فرانس فوتبول إلى جانب حصوله على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في قارة أوروبا".