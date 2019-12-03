8 تغييرات في التشكيل المتوقع للأهلي أمام بني سويف بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

يلتقي النادي الأهلي بنظيره بني سويف في دور الـ32 ببطولة كأس مصر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة بالفائز من مباراة إنبي والترسانة في دور الـ16 للكأس.

واستبعد فايلر عددا من لاعبيه الأساسيين، أبرزهم محمد الشناوي، ومحمد هاني، وعلي معلول، ورامي ربيعة، وعمرو السولية، وأجايي، ورمضان صبحي. ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

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خط الدفاع: محمود وحيد، وياسر إبراهيم، وسعد سمير، وأحمد فتحى.

خط الوسط: حسام عاشور، وأليو ديانج.

وسط الهجوم: وليد سليمان، وحسين الشحات، وجيرالدو.

الهجوم: مروان محسن.