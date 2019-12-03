غدًا.. أهلي 2000 يواجه أكاديمية سترايكر وديًا

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠ أكاديمية «سترايكر»، غداً الأربعاء، في مباراة ودية تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر.
المباراة ستقام بعد يوم واحد من المواجهة التي يخوضها الأهلي أمام المقاولون ؛ من أجل الدفع بالعناصر الاحتياطية واللاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاء الرسمي؛ حتىلا يفقدوا حساسية المباريات.
ويمتلك أهلي ٢٠٠٠ قبل مواجهة المقاولون ٢١ نقطة، جمعها من سبعة انتصارات متتالية، حيث فاز على المطرية ٧ - صفر، وعلى الغابة ٤ - صفر، وعلى النصر ٣ - ١، وعلى منشية حلوان ٩ -صفر، وعلى اتحاد الشرطة ٦ - صفر، وعلى شباب الأميرية ٣ - صفر، وعلى شباب زينهم ٩ - صفر، مسجلاً ٤١ هدفاً مقابل هدف واحد في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي مدحت طه إسماعيل مديراً فنياً، وأشرف أبو زيد مدرباً عاماً، وخالد حسن مدرباً لحراس المرمى، وصابر سينادة إداريا ، ومحمد فتحي درويش طبيبا ، وأحمد عبد الخالق أخصائيا للتدليك.
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