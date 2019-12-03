الزمالك يواجه أول أغسطس الأنجولي في حضور 10 آلاف متفرج

وافقت الجهات الأمنية على حضور عشرة آلاف مشجع لمباراة الزمالك المرتقبة أمام فريق أول أغسطس الأنجولي، والمقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة. الأنجولي، والمقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة. يواصل الزمالك استعداداته لمواجهة فريق الشرقية مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات دور 32 لكأس مصر، قبل مواجهة الفريق الأنجولي.

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